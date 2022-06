Ma vihkan penetratiivset seksi – kiri abikaasale

Naised kaotavad süütuse, oodates nagu liblikad kookonist kauniks ja säravaks olevuseks sirgumist. Kondoomilt lendab ümbris ja kätte jõuab reaalsus – vahekorraks nimetatud nauding on kõigest torge ja tõukamine. Paljud mehed jäävadki sellele arusaamisele aastateks truuks, ent selles ei saa neid süüdistada. Naised ja mehed on seksuaalsuselt väga erinevad.

Süütuse kaotamise järel algab naise jaoks pikk ootamine. Terviseõpetuslikes artiklites räägitakse naistele, et orgasmi hakatakse kogema kahekümnendates. Enamiku naiste jaoks on kahekümnendate esimene pool täis ootusrikkaid seksuaalseid kogemusi – millal siis see suur O tuleb? Kirg ja iha on peamised, mis ajavad vastaspoole käte vahele, ning seksitakse seksimise pärast. Aga suurt O-d ei ole kusagil!

Vahekord, mida naised tunnevad, koosneb sisse-välja tõugetest. Proovitakse erinevaid poose ja oi kui palju on erinevaid variante. Poosid pakuvad toredat vaheldust ja mõned neist pakuvad tugevamat g-punkti stimulatsiooni. Aga see ei ole see! Rachel kirjutab oma abikaasale ilma ilustamata ja enamik naisi on nõus – ainult penetratiivse seksiga on naise šansid jalgu värisema paneva orgasmini jõudmiseks ääretult väikesed. Enamiku jaoks null!

Aitab teesklemisest, et naise ja mehe jaoks on sisse-välja tõukamine sama lõpptulemusega. Ei ole ega hakkagi olema! Naised, kes ei ole kunagi päris orgasmi kogenud, lepivad üksluise penetratiivse seksi menüüga. Nad ei teagi midagi muud. Selle eest võime „tänada“ telemeediat. Kõikide seriaalide, kassahittide ja isegi pornofilmide põhiaktsioon on penetratiivne tõukamine kui kire ülim kulminatsioon. Naine ja mees saavad alati koos orgasmi.

Edumeelsemates filmides kulmineerub naise nauding suisa enne meest. Tegelikkuses kulub naistel pea viis korda rohkem aega, et mõnulainete laviin vallanduks. Isegi matemaatika ei toeta filminduse klišeesid.