Eesti mehel viskas üle: küsimus, mis peaks suhtlusportaalis keelatud olema. Naised, mis tunne teil oleks!?

„Olen nüüd Tinderis olnud umbes aasta aega, eelmisest suvest saati. Paar korda olen selle ära kustutanud ja siis uuesti alla laadinud. Ja on miski, mis mul on tõesti, päriselt kohutavalt üle visanud. Ma ei tea, kas see on kogu aeg nii olnud, sest ma pole varem neid portaale kasutanud, aga see on võtnud täiesti absurdsed mõõtmed. Normaalsest küsimusest „Hei, kuidas läheb?“ või „Mis täna õhtul plaanis?“ on saanud hoopis „Kui pikk sa oled?“

Mis seal vahet on!? Sõbrad on rääkinud, et nad on hakanud nüüd oma profiilile pikkust märkima, sest millegipärast on see naiste jaoks kohe eriti oluline. Ja kui ma siis ütlen neile ausalt vastuse, et olen 1.74 pikk, kaovad nad kui tina tuhka. Mõni paneb veel kaks naerumärki ka, enne kui unmatchi teeb.

Arvan, et see on väga nõme. Eriti veel, et minusugused lühikesed mehed ei saa sinna veel midagi parata ka. Kas te arvate, et me ei tunne end sellepärast halvasti? Kas te arvate, et me ei pinguta, et seda puudujääki siis korvata? Ning ei, mind ei häiri, kui naine on minust pikem ja tahab kontsi ka kanda. Lasku käia! Tean ju ise ka, et olen lühike.

Naised, mis tunne teil oleks, kui iga mees lendaks teile Tinderis peale küsimusega „Ou, palju sa kaalud?“ ja siis vastust teada saades kaoks. Oleks ju masendav ja jube solvav, eks? Aga miks te siis meile seda teete? Meestel on ka tunded. Äkki järgmine kord annaks võimaluse ja saaks kokku, enne kui pikkuse tõttu kõik kõrvale viskaks.“