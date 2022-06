Margareti kokkupuude eksiga: lõpuks otsustasime „vanade aegade mälestuseks“ tema pool ühe joogi teha. Teadagi!

„Paar aastat tagasi jooksin ühel suveööl Kalamajas kokku oma eksiga, kellega olime just kevadel lahku läinud. Kuna suhe oli kõike muud kui ilus ja roosiline, siis kulus mul temast üle saamiseks ikka korralikult aega ja raha (terapeudid!). Lõpuks kui olin end juba taas iseenda tundma hakanud juhtus see - me kohtusime ja jäime rääkima. Lõpuks otsustasime „vanade aegade mälestuseks“ tema pool ühe joogi teha. Teadagi!