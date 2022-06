Nädalalõpp üllatab kuumalainega? See on põhjus, miks ei tohiks sa kuumalaine ajal alasti magada

Kuigi kihk riided seljast visata on suur, siis on ekspertide sõnul see just miski, mis olukorra hullemaks teeb. Palava ilmaga koguneb kehale higi, kuid kui nahk seda niiskust nii-öelda „ära ei viska“, siis ei suuda keha ka jahtuda. Sellisel juhul on enamasti parem mõte kanda puuvillasest kangast riideid, mis higi kehalt eemale juhib.