Tee oma elu palju kergemaks! Stilist annab nõu: kuidas pakkida reisikohver nutikalt?

Stilist soovitas nutika reisikohvri pakkimisel juhinduda kapsel-garderoobi (inglise k. capsule wardrobe) põhimõttest. „Viimasel ajal sotsiaalmeedias kirgi kütnud kapsel-garderoobi mõte on selles, et inimesel oleks hommikul ärgates võimalikult lihtne ennast riietada. Selle asemel, et pikalt mõelda, kuidas ja mida sobitada, koosnebki garderoob hästi kokkusobivatest riietusesemetest,“ kirjeldas stilist kapsel-garderoobi põhimõtet.

Ta sõnul aitab kapsel-garderoob elu mugavamaks ja lihtsamaks teha. „Kui riideesemed omavahel kergesti sobituvad, aitab see palju aega kokku hoida. Samuti on sellise garderoobi plussiks on keskkonnasäästlikkus ning see aitab vältida ületarbimist ja emotsioonioste, sest vähestest riideesemetest saab kokku panna palju erinevaid outfite,“ rääkis stilist.

Võti peitub naturaalsetes toonides

Stilist selgitas, et kapsel-garderoob võib koosneda ka ainult 10 riideesemest, aga reegel on, et kõik need riideesemed peavad omavahel kokku sobima. „Näiteks kui sul on paar pükse, seelik, kleit ja jakk, siis see jakk peaks sobima nende kõigiga kokku. Või kui soetad komplekti, siis saad seda kasutada päeval tööle minnes, kuid saad seda lihtsasti muuta ka pidulikuks outfitiks, millega õhtul näiteks välja minna,“ lisas ta.

Kapsel-garderoob koosneb pigem naturaalsetes toonides rõivastest, sest värvilisi rõivaid on keerulisem omavahel sobitada. „Näiteks kui sul on 10 riideeset ja need on kõik väga värvilised, siis ei tee sa elu lihtsamaks vaid raskemaks ja jõuad hommikul ikka selle tundeni, et ei oska midagi selga panna. Seega nutika garderoobi värvid võiksid olla pigem tagasihoidlikumad,“ teadis stilist rääkida.