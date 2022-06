Suvepuhkused on täies hoos! Apteeker jagab nippe: kõhulahtisus reisil - kuidas käituda?

Millist ravimit apteegi külastaja hetkel riiulilt enim haarab ja millist nõu vajab?

Viirushaigused ei ole kahjuks kuhugi kadunud. Apteegi külastajate soovide ja murede alusel saab öelda, et ka kõhulahtisust ja oksendamist esineb palju.

Lennujaamad löövad reisijate rekordeid. Kas ja mida peaks apteegist ennetavalt reisile kaasa võtma?

See, mida apteegist kaasa haarata, sõltub natuke sellest, kes ja kuhu reisivad, aga alati on hea hoida käepärast täiskasvanutele ja lastele mõeldud valuvaigisti. Samuti kõhulahtisust ja oksendamist leevendav toode, näiteks Enterol. Ka selle toote puhul on hea kui täiskasvanutel on varutud täiskasvanute preparaat ja lastele oma. Lisaks paar haavahoolduse toodet, kas siis desinfitseeriv sprei või geel, ning mõned plaastrid. Kui peres on allergikuid, siis kindlasti ka selleks puhuks midagi. Inimesed, kes tarvitavad igapäevaselt ravimeid, peaksid olema veendunud, et reisi vältel vajaminev ravimikogus on kaasa pakitud.

Mida teha kui reisil tekib kõhulahtisus, näiteks juba lennukis? Milliseid nippe oskate jagada? Mida teha siis, kui kõhulahtisus tekib reisil olles lapsel?

Kui tegemist on ainult kõhulahtisusega, tuleb veenduda, et joodaks piisavalt vedelikku ning tuleb proovida süüa. Väga hea on juua vahepalana puljongit. Söögiks sobivad sel puhul kergemad eined, näiteks kuivikud. Vältima peab piimatooteid. Kui on kaasas kõhulahtisust leevendav ravim, siis see aitab kindlasti olukorda kiiremini lahendada. Jälgima peab ka väikelapsi, sest nende puhul on vedeliku puuduse tekkimise oht suurem. Selle märgiks on suukuivus, kaalukaotus, pisarateta nutt ning see, kui imiku mähe on üle kolme tunni kuiv. Väikelaste puhul peaks lennukis kaasas olema varuna ka mähkmeid. Ajutine kõhulahtisus ei peaks kestma rohkem kui 3 päeva.

Kas ja mismoodi erineb väikese lapse aitamine täiskasvanust?