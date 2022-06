Lugeja lajatab: pigem viis aastat õnnelikku elu vanamehega kui üritada viis aastat „kutsikat“ koolitada

„Vanemad mehed üldiselt ei ole kitsipungad ja oskavad naisi hästi kohelda. Võib-olla see naine just elab praegu oma parimat elu. Käib välismaal, vana mees teeb romantikat, viib tähti vaatama, sõidutab autoga, viib hotellide lukstubadesse, teeb kõike ette-taha... Samas omavanused loevad sente, vahivad teisi mimme ning ei oska naistega midagi teha ega nende tujudega toime tulla.

Võib-olla see noorem peab paar minutit kauem vastu, kuid see ei tähenda, et ta midagi produktiivset selle ajaga teha suudaks.