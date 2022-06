Klassiõpetajana alustav Ave: tundub rutiinne 40 aastat näiteks matemaatikat õpetada, sest pii on ikka pii

Ave usub, et noortega tegelemine ja neis õpihimu ja -harjumuse tekitamine on tema jaoks parim viis muuta maailma paremaks paigaks. „Ma leian, et klassiõpetaja ehk esimene õpetaja on see, kes kasvatab õpilastes õpiharjumused. Kui need jäävad kujunemata, on edaspidises elus väga raske. Aga kui õpilasel on selge, kuidas temale saavad asjad kõige paremini selgeks ja miks me ei tuubi asju pähe, vaid püüame neid mõista, on tal ka edaspidi rõõm koolis käia ja teadmisi omandada,“ selgitas Ave klassiõpetaja rolli olulisust ja lisas, et suur tähtsus on ka toetaval õhkkonnal – nii klassiruumis kui ka suhetes klassikaaslastega ning õpetajatega.

Õpetaja positiivne eeskuju loob järelkasvu

Ave kinnitab veendunult, et temast saab õpetaja väga heade eeskujude tõttu. Juba gümnaasiumisse astudes oli ta kindel, et läheb ülikooli edasi õppima laste või noortega seotud eriala. „Mul oli 4.–6. klassini väga elurõõmus, abivalmis ja toetav klassijuhataja. Me käisime klassiga tema kodus väljasõitudel ja saime terve tema perega väga hästi läbi. Meil oli väga palju õppetööväliseid tegevusi. Aga mis kõige olulisem, Kersti Kirs on see õpetaja, tänu kellele saab ka minust õpetaja. Tahan olla nagu tema,“ rõhutab Ave positiivse eeskuju tähtsust.

Ave on kindel, et just inspireeriv õpetaja oma kooliajast on peamine, mis noori õpetajaameti suunas mõtlema suunab. „Minul oli juba 10. klassi lõpuks välja mõeldud, et lähen klassiõpetajaks õppima. Lähemalt teemaga tegelema asudes selgus, et klassiõpetajatel pole ülikooli sisse astumiseks vaja kõrgeid tulemusi riigieksamitelt, vaid läbida tuleb erialasobivuskatsed. Seega ei olnud mul lõpuklassis riigieksameid sooritades väga suurt pinget, sest ülikooli sisse astumist ei mõjuta need Tartu ega Tallinna ülikooli klassiõpetaja erialal.“

Miks klassiõpetaja?