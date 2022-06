EKSKLUSIIV | YSL meigikunstnik avaldab: kõige õudsem asi, mida naine teha saab, on kanda...

„Kõige õudsem asi, mida naine teha saab, on kanda liiga palju meiki,“ ütleb 2017. aastal Poolas võitnud parima meigikunstniku tiitli Damian Duda, kes on korralikult kanda kinnitanud ka YSL meigikunstnikuna.

On hommik, sa vaatad kella ja avastad, et sul on viis minutit aega, et välja näha nagu inimene. Mida sa teed? „Tegelikult on kõige olulisem osa ikkagi korralik nahahooldus. Meie nahk on nii tähtis ja seda on vaja ilusana hoida. Kui paned õhtul kreemi peale, siis juba hommikul tõustes näed väga värske välja!“ ütleb Duda ilma pikema mõtlemiseta.

Küll aga nahahooldusega käib käsikäes ka õiged tooted ja märksõna viis minutit viib Duda hetkeks mõttesse. „Vähem on rohkem,“ ütleb ta kurikuulsa moto ning jätkab: „Minu topis on esimesel kohal YSL Touche Éclat highlighter, teisele kohale paneksin loomulikult ripsmetušši, sest kõikidele meeldib vaadata silmi – see on inimese hingepeegel, ja särtsakust annab ka huulepulk.“

Vähem on...ikka rohkem!

Vähem on tõesti rohkem – sellest annab aimdust ka pandeemiast alguse saanud trend kanda meiki, mis on just kergem, jättes mulje nagu seda poleks üldse peal või väga minimaalselt. „Enne pandeemiat meeldis naistele kanda väga tugeva katvusega jumestus- ja peitekreemi. Ka matt-efekt oli väga populaarne, selle saavutamiseks kasutati väga palju puudrit, mis tegelikult nägi väga kohutav välja ja nägu nägi välja nagu paber. Ausalt, kõige õudsem asi, mida naine teha saab, on kanda liiga palju meiki.. Õnneks tänu uuele trendile näeb nahk palju ilusam ja nooruslikum välja,“ mõtiskleb Duda.