Noore ema Kata-Riina kurb ülestunnistus: kahjuks ei olnud abikaasast, nüüdseks eksabikaasast, tuge

Ei ole kunagi kartulikrõpsu-inimene olnud, kuid stress tekitas ebaregulaarse söömise. Kahjuks ei olnud abikaasast, nüüdseks küll eksabikaasast, tuge: „sa oled ju päev läbi kodus, tee midagi!“ Kui 3-4 aastat saad magada järjest 1-2 tundi, siis ei ole jaksu teha seda „midagi“. Seega leian, et kui kaasad on oma olemuselt väga erinevad (nt. üks on aktiivne ja teine krõpse nosiv), siis vist head lahendust ei ole. Heade kaaslaste vahel on koostöö.“