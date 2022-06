Lenna Kuurmaa vahvast koostööst sotsiaalmeedias: super lahe! See on hästi suur toetus noorele perele

Esimesel koroonakevadel panin Instagrami üles pildi, millel istusin suure heinahunniku otsas, ning rääkisin muu hulgas, kuidas me maal lammutame, saeme ja möllame. Selle peale kirjutas mulle Husqvarna: „Oi, te teete maatöid. Kas oleks abi vaja?“ Super lahe! Ma näen, et mõjuisikuks olek võib olla kasulik mõlemale poolele. Masinad, mida maal vaja läheb, on ju kallid ja olen väga rõõmus, et tänu sellele koostööle saame neid kasutada. I

seäranis rõõmustab mind, et need tööriistad on jõukohased ka mulle ja ma ei pea enam abikaasa taga ootama, kui aias on vaja suuremaid töid teha. See on hästi suur toetus ühele noorele perele.