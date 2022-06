Viis aastat tagasi alkoholijoobes ujuma läinud Liisi: miski ei viidanud tundele, et see hetk järves jääb ehk viimaseks

Liisi on 24aastane noor ja särav neiu, kuid kui me kohvikus kohtume, et keerulist teemat lahkama hakata, valguvad tema silmi pisarad. „Ma ei suuda uskuda, et ma olin viis aastat tagasi nii rumal. Mul on nüüd igal aastal kaks sünnipäeva – üks detsembrikuus ja teine jaanilaupäeval, 23. juunil. See juhtum on mul jätkuvalt väga eredalt silme ees... See hetk, mis mu peas keerleb, jalg on täiesti krampis ja teised on väga kaugel. Ma ei tunne põhja ja paanika tekib. Ja ma olen veendunud, et siia ma upun...