Janeki ehmatav kogemus: minu kaks armukest sattusid samal ajal autosse

Mingeid süümepiinu ma ausalt öelda küll ei tundnud, kui niisugune küsimus võiks tekkida. Need naised olid kas abielus või kasvatasid üksi lapsi, nii et neile sobis hästi näiteks korra või kaks nädalas minuga kokku saada. Ühte abielus naist olin kolm korda ka enda juurde viinud, sest äärelinna hotelli minek tundus talle kuidagi amoraalne. Nii ta ütles, et litsaka naise tunne tekib. Ma ei tahtnud, et tal niisugune paha tunne tekiks ja kutsusin ta enda koju. Eks see riskantne oli. Ma ikka pelgasin teda maale sõidutades, et asulas on liiga palju uudishimulikke silmi ja keegi kannab Maiule ette, et mul käis mingi naine külas. See on see väikese koha miinus loodusläheduse plusside kõrval.