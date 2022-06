Vanemad, olge hoiatatud ja tõmmake piir: kolme tüüpi lapsed, kes on kõige tõenäolisemad kiusajad

Ülimalt vastandlikud isiksusetüübid, kes on sinu arvamusele alati vastu, šantažeerivad, on impulsiivsed ja kannatamatud ning tahavad elada just endale sobivatel tingimustel. Lapsevanemana on sellise lapsega väga keeruline hakkama saada, sest nad lükkavad kõik katsed, mis puudutavad tema juhtimist, tagasi ning võivad kasvatamise (just eriti üksikvanemate puhul) suhtes olla äärmiselt trotslikud ja agressiivsed. Seda lihtsal põhjusel. Üks vanem saab lihtsalt topelt lapse suunatud viha endale. Trotslikutest kiusajatest lapsed naudivad arutelusid ja tahavad võita kõik vaidlused ning oma tahtmise saavutamiseks ei peatu nad millegi ees.