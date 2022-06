Kohe nädala algul on hea aeg lõpetada vahepeal pooleli jäänud tööd. Esmaspäevased mõjutused annavad hea keskendumis- ja töövõime, mõte lendab ning arvestused on täpsed. Kel on plaanis kõrgkooli astuda, aga otsustav samm on veel tegemata, tehku seda nüüd.