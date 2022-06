Jaaniöö, mis muutis elu: mõtlesin, et see üksinda kodus nukrutsemine ka head ei tee ja nõustusingi

„Sellest on kümme aastat möödas. Mäletan hästi, et olin plaaninud kodus olla, puhata, filme vaadata ja rahulikult jalutamas käia. Minu kaks head sõbrannat selle plaaniga ei nõustunud ja nad muudkui helistasid ja nuiasid igatepidi, et nendel on väga vaja Hiiumaale minna ning eriti on neil vaja, et mina ka kaasa tuleksin - keegi peab ju autot juhtima! Lõpuks mõtlesin, et see üksinda kodus nukrutsemine ka head ei tee ja nõustusingi minema.