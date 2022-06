Mees segaduses: elukaaslane avaldas mulle nädalavahetusel rannas midagi rõvedat. Appi, ta ongi üks nendest!

„Kirjutan, et ehk hakkavad teised ka oma elukaaslase puhul märkama üht rõvedat asja. Minu silmad avanesid nädalavahetusel kahjuks täiesti uue pilguga, just oma elukaaslase suhtes. Nautisime mõnusat rannapäeva, käisime muidugi koos ujumas ka. Järsku vaatan, et ta ujub minust kaugemale, hakkasin järele ujuma, tema aga karjus, et ma ei tuleks. Ujusin ikka ja küsisin temalt, mis siis lahti on. „Ma pissisin just“, teatas ta rahulikult ja hakkas kalda poole tagasi ujuma, nagu oleks ta nentinud, et jah, tõesti on ilus ilm.

Mis mõttes ütleb mu 25-aastane elukaaslane, et ta pissis merre? Tegu ei ole nelja-aastasega. Ma läksin päris vihaseks ja ütlesin talle, et meist reaalselt ainult mõnesaja meetri kaugusel on ju need Toi-Toi vetsud. „Äh, need on nii rõvedad,“ ütles ta selle peale ja keeras päevitamiseks teise külje. Kuna ma ei jätnud järele, läksime õhtu lõpuks tülli ja tema jaoks oli piisav argument, et „kõik teised ju teevad ka nagunii, mida sa virised“. Tõmbas ukse kinni ja läks magama ära.

Tegu on ju täiskasvanud inimesega! Saan aru, et lastel ehk kogemata juhtub, aga täiskasvanud... Ja veel meelega ka. On see rõve komme siis tõesti nii levinud? Minul igatahes kadus igasugune soov see suvi veel ujuma minna.“