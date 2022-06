Oled pidevalt pahur ja tujutu? Loodusterapeut annab nõu, mida suvel hea energia kogumiseks teha tuleks

Nüüd kui päikene juba rohkem keha ja hinge paitab, heidavad suur osa inimestest talverituaalid nurka ning teevad algust suviste kommetega. MaiWistiku looja, loodusterapeut ja joogaõpetaja Mai-Liis Kivistik on aga naine, kes läbi erinevate aastaaegade oma rütmi suhteliselt sarnasena hoiab. Tema sõnul mida regulaarsem on unetsükkel, seda lihtsam on kehal öö jooksul taastuda.