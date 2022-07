ÜLEVAADE | "On väheusutav, et nendel puudust ei teki.“ Kellele soovitavad apteekrid D-vitamiini juurde võtta?

Apteekrid on märganud, et üha rohkem patsiente valib D-vitamiini preparaadid, kuid vahel tuleb neile seda vitamiini ka meelde tuletada. Kellel siis soovitavad apteekrid D-vitamiini varusid täiendada?

Siseruumides töötavatele inimestele

Apotheka apteeker Hellika Loide naljatleb, et D-vitamiini võib pidada tööhoolikute vitamiiniks. „Kui inimene istub pikalt kontoris või veedab koguni nädalavahetused arvuti taga ja ta D-vitamiini täiendavalt ei tarvita, on väheusutav, et tal selle puudust ei teki,“ nentis apteeker. Pidevalt siseruumides viibivatel inimestel pole võimalik vajalikku D-vitamiini annust saada ka siis, kui nad puhkuse ajal nädalaks või paariks soojale maale reisivad.

Kroonilisi haigusi põdevatele patsientidele

Apteekri väitel mõjutab D-vitamiini puudus paljude krooniliste haiguste kulgu. Tema sõnul mõtlevad kroonilisi haigusi põdevad patsiendid neile määratud ravimeid ostma tulles sageli ka D-vitamiinile. „See päikesevitamiiniks kutsutav vitamiin on oluline keha üldisele talitlusele ja immuunsüsteemile ning on just seetõttu vajalik ka krooniliste haiguste puhul,“ selgitas Loide.

Sagedaste külmetushaiguste korral

Kui külmetus- ja viirushaigused sageli kimbutavad, võib see märku anda keha vastupanuvõime vähenemisest. Üks D-vitamiini ülesandeid on immuunsüsteemi toetamine - seetõttu võib sage haigestumine hoiatada D-vitamiini vaegusest. Apteeker rääkis, et COVID-19 pandeemia ajal hakkasid patsiendid rohkem muretsema, kas nad saavad piisavalt D-vitamiini ja tarvitasid seda ka pärast COVIDi haiguse põdemist, mis on igati tervitatav, sest D-vitamiini üheks funktsiooniks on immuunsüsteemi toetamine.

Imikutele ja väikelastele

D-vitamiin on üks esimesi vitamiine, mida soovitatakse kõigile vastsündinutele. „Imikutel on pea võimatu seda loomulikul viisil saada – neid soovitatakse kaitsta otsese päikesekiirguse eest ja seetõttu ei saa keha D-vitamiini varu täiendada,“ väitis apteeker. Samuti on oluline, et väikelapsed saavad lisaks D-vitamiini kuni esimesse klassi minekuni.