Kae õudu! Mehe mure: naine väldib minuga seksimist põhjusel, millest muidu unistab iga mees

Allikas The Sun kirjutab mees murest, mis on tekitanud olukorra, et tema 37aastane elukaaslane ei soovi enam temaga voodirõõme jagada, sest „valus hakkab ja ma ei jaksa lihtsalt nii kaua!“

Mees kirjutab, et kui naistel on enamasti probleemiks, et mees lõpetab liiga vara ja nad ei saa seksuaalvahekorda täiel rinnal nautida, siis tema jaoks on juba aastaid olnud murekohaks, et erektsioon kestab liiga kaua. „Ma võin seksida üle tunni aja järjest... Või isegi mitte, et võin, vaid ma pean, mul ei õnnestu varem ejakulatsioonini jõuda.“

Ta kirjeldab, et nüüdseks on see tekitanud olukorra, kus naine üritab seksist igal võimalikul moel kõrvale hiilida, sest ta lihtsalt ei soovi, et vahekord nii kaua kestaks. Mees tunneb, et see probleem on hakanud tema kooselu rikkuma ja varem või hiljem see lõppeb, kui mure ei saa lahendust.

Lugejad, võite anonüümselt kommentaarides kaasa rääkida - kas probleem on vahekord, mis saab liiga kiiresti läbi, või vahekord, mis on lõputu? Mis oleksid lahendused?