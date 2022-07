Taimetark Aili Paju: on isegi nii tundlikke inimesi, kel maasikate nägemisest tekib punetus

Sapi- ja neerukivitõve korral tarvitataks maasikamahla enne sööki üks supilusikatäis korraga 3-5 korda päevas mitme kuu jooksul. Ka suhkruhaigetele on soovitatud tarvitada maasikamahla.

Pikemalt saab lugeda Aili Paju raamatust „Apteek aias“, kus on kirjeldatud 50 meie koduaias kasvava taime raviomadusi. Need puuviljad, marjad, köögiviljad, maitse- ja ilutaimed on toidulaual hinnatud ja au sees, kuid vähem teatakse nende tervistavast toimest ja raviomadustest.