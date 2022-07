Mees on ennast täiesti käest lasknud ja sinu mõõt on täis? Vaata, kuidas peaksid talle lähenema

Miks sa pead temaga sellest rääkima?

Peale pikki kooseluaastaid ei ole välimus armastuse juures enam kõige olulisem. Ometi näitab enda eest hoolitsemine välja elementaarset viisakust teise inimese suhtes, see on nagu sõnum, millega sa annad edasi, et sa tahad ikka veel teisele meeldida. Ja ilmselt selle tõttu sa tunnedki, et ta ei hooli enam ei sinust ega sinu arvamusest.

Kasuta õigeid sõnu!

Ilmselt ei aima su kaaslane seda, mida sa tema käitumisest ja muutunud suhtumisest arvad. Sellepärast tulebki sul seda temaga arutada, ilma et ta sellest valesti aru saaks. Selle asemel, et teda süüdistada stiilis „Sa oled kasimata, must ja ei hoolitse enda eest enam üldse!“, parem kiida teda päevadel, kus ta tõesti näeb hea välja: „Sa oled nii ilus just selle särgi või nende pükstega!“ Kui sa teda kogu aeg positiivselt kiidad ja julgustad, siis võtab ta suure tõenäosusega end ise käsile ja hakkab rohkem pingutama.

Aga kui mees ei reageeri sinu soovile?

Kui ta aga tõesti ei reageeri ja midagi ei muutu, kui ta oma välimuse veelgi rohkem hooletusse jätab, siis võib-olla on tal depressioon või pikale veninud masendus. Paljudel inimestel on raske leppida aastate möödumisega, millest ei saa üle ega ümber, võib-olla on ta käega löönud, sest ta ei oska enam näha endas midagi ilusat ega huvipakkuvat ja selle tõttu ei tahagi enam enda eest hoolitseda. Ütle talle, et sa oled mures, ja katsu muuta tema mõtlemist paremaks.