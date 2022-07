Voodielu allakäik jätkub? Üllatav trikk, mis võib madalat seksiisu suurendada

Kuigi seksiisu langus pole haruldane, on see murettekitav, kui see tekitab sinu elus või suhtes stressi. Kuigi on palju asju, mida saad enda libiido tõstmiseks teha, on üks võimalus, millele sa võib-olla pole mõelnud – traditsiooniline Hiina meditsiin. See hõlmab väga väikeste nõelte torkamist keha kindlatesse punktidesse, et aidata vabastada seiskunud energia, luues terve kehavoolu. „Nõelravi on suurepärane tehnika stressihormooni taseme vähendamiseks ja tasakaalustamiseks, mis omakorda mõjutab meeleseisundit, lõõgastust ja seega ka soovi seksida,“ selgitab günekoloog Anita Sadaty.