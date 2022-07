Piisaval vedelikutarbimisel on mitmeid olulisi rolle nagu limaskestade niisutamine või jääkainete eemaldamine. „Kindlasti oled kuulnud, et sinu kõht peab iga päev läbi käima ja seda toetab vesi. Mida rohkem süüa taimset toitu, seda rohkem saad ka menüüst vedelikku. Meie koed sisaldavad umbes 70% vett, seega on oluline jälgida, kui palju vedelikku me päevas oma kehale anname,“ sõnab Mai-Liis.