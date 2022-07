Saatejuht Karmel Killandi tööpingest: vererõhk tõusis üle kahesaja, mulle kutsuti kiirabi

„Mulle kutsuti kiirabi, mind vaadati erakorralises meditsiiniabis üle ja öeldi, et pean puhkama ja oma eluviisi muutma. Liikuma, sööma tervislikult ja ühtlasemalt. Mõistsin, ja võtan seda päris tõsiselt, et tempot peab maha võtma ning proovima stressi vältida.

Vähendasingi tempot, püüdes päevatoimetusi mõistlikumalt jagada, ja see mõjus, kuigi teles kujunevad vahel õhtud ikkagi väga pikkadeks ja ööd lühikesteks. Tänaseks on arsti vahetatud ja vererõhk läks korda, tahan sellega öelda, et päris nii ei saa, et endaga üldse ei tegele.