Unistad karmist seksist - arusaadav. Aga kas karm seks on ikka selline nagu sa seda arvad olevat?

Kuigi mõiste „karm seks“ ei ole uus, on see muutumas üha tavalisemaks sõnaks meie eludes. Aga mida me täpselt mõtleme, kui ütleme, et meile meeldib, ei meeldi või tahame proovida karmi seksi? Ja kas meie seksuaalpartnerid mõtlevad karmile seksile mõeldes sama?