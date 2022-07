Oluline teave enne kuuma rannapäeva: just sel põhjusel ei tasu peale maasikate söömist päevitama minna

Päevitama ei tasu kohe minna, kui oled eelnevalt söönud maasikaid ning kasutanud ravim- või maitsetaimena naistepuna, kikkaputke ja nõgest. Nahk võib päikesele reageerida ja tekitada lööbe. Sama kehtib tsitruseliste eeterlike õlide kasutamise puhul või nende toodete tarbimisel, mille koostises need on. Päikese käes viibides väldi ka parfüümi kasutamist, sest see muudab naha päikesekiirguse suhtes tundlikumaks.