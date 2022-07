Tahad kanda lühikesi pükse, aga tselluliit häirib? Täpselt nii lihtsalt saad oma figuuriga trikitada

Mõistmaks, kas pikkus on siivas, kasuta kavalat nippi: lase käed külgedele vabalt rippuma ja vaata, kuhu sõrmeotsad ulatuvad. Kui need sirutuvad üle pükste allääre, on viimased liiga lühikesed ja et jalad näeksid välja pikad ja saledad, ulatagu alumine äär reite keskele ning madalamale.