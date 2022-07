Nüüd on kõik selge: kolm tähemärki, kes koperdavad sama reha otsa ehk armuvad valesse inimesse

Kaljukits

Kui Kaljukits on otsustanud end siduda, siis võib tema peale kindel olla. Ta võtab kõike tõsiselt. Ja ta teab, et õige suhe nõuab mõlemapoolseid pingutusi. Kui ta näeb, et teine inimene ei jaga tema mõtteviisi, siis ei hakka ta üldse oma aega tema peale raiskama.

Kaljukits saab üldiselt aru, kui keegi tahab talle valetada või mängib tema tunnetega, ent kui ta on tõesti kõrvuni armunud, siis on tal klapid peas, mis ei lase tal näha seda, mis tegelikult toimub. Ja seetõttu ei näegi ta, et teine inimene on emotsionaalselt kättesaamatu, sest ta enda isiklikud tunded löövad üle pea. Ent Kaljukits on truu ja töökas, kui ta leiab, et see suhe on väärt, et selle nimel pingutada, siis ta on ka valmis seda tegema.

Jäär

Jäär on sodiaagi esimene märk ja võib öelda, et talle meeldib olla esimesel kohal. Ta on oma loomult üsna tormakas, ta teeb kõik, et viia oma unistusi ellu. Talle meeldivad sellised inimesed, kes jagavad tema maailmavaadet ja selle tõttu valib ta mõnikord endale sellise pidevalt uute elamuste järele januneva inimese, kes aga emotsionaalselt pole valmis tõsiseks suhteks. Aga Jäär vajab samuti armastust nagu kõik teised. Kedagi, kellega koos aega veeta. Kui sellel teisel aga aega pole, siis jätab Jäär ta maha ja läheb uue kaaslase otsingutele.

Ambur

Ambur on optimistlik, elurõõmus, alati valmis kampa lööma. Oma hinges on ta aga romantik, kes vajab enda kõrvale samasuguste iseloomuomadustega inimest. Tema kaaslased aga ei sarnane talle, sest otsides ühte ja õiget inimest oma ellu, flirdib ta kõikidega ja seega on tal palju austajaid, ilma et ühelgi neist oleks talle midagi õieti pakkuda.