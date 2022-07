Oled end kontrollinud? Ülekaalu ja vähese liikumise tõttu on see kole haigus tõusutrendis

Pärnu Ristiku BENU apteegi proviisori Margot Lehari sõnul on diabeet üks tuntuim ja enam levinud ainevahetushaigus maailmas, mille tõttu on väga palju inimesi elu kaotanud või invaliidistunud. „Diabeedi korral ei suuda kõhunäärme rakud insuliini toota, insuliini on vähe või on rakkude reaktsioon insuliinile häiritud. Kuid just insuliini ülesanne on viia toidust saadud energia glükoosi näol rakkudesse. Diabeedi korral jäävad rakud vähese insuliini tõttu nälga ning veresuhkur püsib kõrgena,“ selgitas apteeker.