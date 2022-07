„Kõikidele meestele meeldib domineerida voodis, see on müüt. Mina tahaks, et naine paneks jalga oma kõrge kontsaga kingad, seoks mind kinni ja ütleks, kuidas asjad käivad. Juba pelgalt mõte sellest paneb mind kihelema. Arvan, et oleks erutav end mõneks ajaks välja lülitada ja lasta naisel kõike otsustada. Mu elukaaslane on pigem selline pehmeke, talle meeldib vastupidi, kui mina kõike ütlen. Aga olen fantaseerinud, et ühel päeval ootab ta mind kodus ja on oma suhtumises kannapöörde teinud. Tahab mind kinni siduda ja minuga mida iganes teha.“ - Kristjan, 33