„Terve mu päev on rikutud!“ ehk kuidas müügimeeste nägemine paneb kaubanduskeskusest pagema

Aga oi, kui palju on mul olnud juhtumeid just nende agressiivsete müügimeestega, keda nähes pean lausa poest pagema. Terve mu päev on rikutud, kui mõnega neist kokku satun. Nad lendavad peale, hakkavad suruma ja nad ei lähe mitte kuskile. See on juba täitsa ahistamise moodi! Ei jäta järele.

Ükskord pidin niimoodi Kristiine keskusest pagema ja läksin nii ähmi täis, et jäin veel rongist maha ka. Ei hakka siin ühtegi ettevõtet maha tegema, aga no ütleme nii, et palun vaadake üle, mis noormehed teil seal töötavad. Saan aru, et müügid on vaja täis saada, aga nii agressiivselt ei tohiks kellelegi peale lennata. EI tähendab ju EI, mitte et palun, veena mind ümber!“