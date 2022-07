Teeme ühe asja kohe selgeks, räägitakse sellisest asjast nagu sõbralik lahkuminek. Minus on see tekitanud alati küsimusi, et kuidas see võimalik on? See tähendab ju seda, et saadakse teineteisega väga hästi läbi, tehakse huumorit, hoolitakse teineteisest, tehakse asju koos jne. Kui suur on see tõenäosus, et mõlemad tunnevad täpselt samal ajal, et seda romantilist aspekti enam ei soovita?