Ja siin on üks paradoks. Miks on nii, et üksi olles tundub, et päevas on palju rohkem tunde, kuid saan palju vähem tehtud? Lesin hommikul pikalt voodis ja õhtul lähen hilja magama, raiskan aega telefoni näppides ja vaatan tavalisest rohkem telekat. Söön korrapäratult ja harva koristan enda järelt enne vähemalt järgmist päeva. Pole kedagi, kellega nõu pidada või keda arvesse võtta, mis põhjustab segadust tekitava kombinatsiooni suuremast vabadusest ja sihituse tundest.