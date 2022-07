Suvi on täis kontserte? Niimoodi saad enda kõrvakuulmist kõige paremini kaitsta

Kui pead müra keskel olles sõpradega suhtlemisel juba häält tõstma, on see audioloogi Hope Lanteri sõnul märk sellest, et müra on piisavalt vali ja kahjustab sinu kuulmist. Õnneks on olemas mõned lihtsad viisid, mida saad oma kuulmise kaitsmiseks teha.

Nimelt kui on minek mõnele üritusele, kus on vali muusik garanteeritud, tasuks kõrvatropid või mürasummutavad kõrvaklapid kotti pista. Dr Hope Lanteri sõnul ei pea neid kogu aeg kandma. „Müraga kokkupuute aeg on võtmetähtsusega, nii et isegi kui kannad ainult teatud osa ajast kõrvatroppe, on see parem kui mitte midagi,“ selgitas ta.

Kui sul aga ei ole kõrvatroppe või mürasummutavaid kõrvaklappe, lühenda seda aega, mil oled müra sees. Lanter lisas, et kuulmiskahjustuse võtmetegur on ka valju heli lähedus. Kui seisad kontserdil kõlari kõrval, suureneb kuulmiskahjustuse oht plahvatuslikult. Nii et veel üks lihtne viis oma kõrvu kaitsta on nautida sündmust eemalt.

Allikas: Health Digest