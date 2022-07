Ema lasi oma 15-aastasel tütrel tätoveeringu teha: mind ei huvita, mida kellelgi on selle kohta öelda

Ameerika Ühendriikidest Idahost pärit Diane Register selgitas, miks ta lasi oma tütrel Kaitlynil 15-aastaselt tätoveeringut teha. Diane teab, et tema luba pole sugugi tavaline, kuid tunnistab, et teda ei huvita ka teiste arvamus, sest kehakaunistuse tegemisel oli palju sügavam tähendus.

Kaitlyn oli emale öelnud, et ta soovib omale tätoveeringu teha, et austada oma isa, kes suri vähki, kui neiu oli 13-aastane. Neiu isa Chad suri pärast võitlust kõhunäärmevähiga.

Diane'i vanem tütar Savanna oli varem lasknud tätoveerida omale rooma numbrid „I IV IX“ ehk 149, mis oli Chadi politseimärgi number.

Austuse märk

„Ma ei suutnud välja mõelda ilusamat austust,“ tunnistab Diane ja lisab, et perekonna jaoks oli nendel numbritel sügavam tähendus, kuna need said jõu, julguse ja lootuse sünonüümiks. Kaitlyn oli viimastel hetkedel isa juures viibinud, hoides tema käest kinni.

Aja möödudes nägi Diane, kuidas tema tütred oma isa austasid, nii et kui nad otsustasid teha tema jaoks tätoveeringu, ütles ta, et ei suuda neid takistada. Diane'i jaoks oli see lihtne otsus ja ta ei hooli, mida teised sellest arvavad.

Südamelöögid jalal

Ka naisel endal on mehega seotud kehakaunistus. "Küsisin päev enne tema surma tema EKG koopiat. Mul on jalale tätoveeritud tema südamelöök, nii et iga kord, kui ma alla vaatan, tean, et ta on minuga. See on osa temast, mis on endiselt elus.“

Perekonda seob tätoveeringutega vastastikune side ning Diane ütleb, et kui tema lapsed oma omi vaatavad, tuletatakse talle meelde, et nad suudavad üle elada kõik takistused, mida elu neile ette toob.

„Jah, ma lasin oma 15-aastasel teha tätoveeringu, ja ei, mind ei huvita, mida kellelgi on selle kohta öelda on. Minu lapsed võivad teha oma kehale, mida tahavad. Nad on selle ära teeninud.“

