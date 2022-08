„Oh ei!“ Need on viis tähemärki, kellega suhtes olla on pehmelt öeldes keeruline

Olgem ausad, Kaksik on üsna püsimatu ja tüdineb kõigest ruttu. Niipea, kui esimene põnevus on läinud, otsib ta juba vaheldust. Suhte alguses on ta valmis kuud ja tähti alla tooma, on tähelepanelik ja hooliv, aja möödudes tema hoiak aga muutub. Ta võib paista külma ja jahedana ning olla eemalolev.