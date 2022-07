Kõige kaasaegsemad kodumasinad teie aja säästmiseks

Köögitehnika teemat jätkates ei saa unustada ka inimeste lemmikjoogi peensusi – kohv lihtsamalt ja kiiremalt. Uued kohvimasinad on varustatud tipptehnoloogiaga, mis võimaldab ühe nupuvajutusega valmistada oma lemmikkohvi. Näiteks Jura kohvimasinad võimaldavad meelde jätta oma lemmiku kohvitüübi ja -retsepti ning kindla kohvi ja piimavahu vahekorra – just teie jaoks. Seega, nutikad kohvimasinad muudavad kohvi valmistamise palju kiiremaks ja lihtsamaks, tagades joogile õige kanguse, temperatuuri ja suuruse.

Nutika ahjuga saate selle sisse lülitada ja selle temperatuuri reguleerida teel kaubanduskeskusesse või sealt tagasi, säästes sellega aega. Samuti saate reguleerida temperatuuri ja küpsetusseadeid või lülitada ahju täielikult välja, kui lähete näiteks õhtusööki valmistades õue, kuid see võtab ootamatult kauem aega. Saate määrata, millist toodet küpsetate – seejärel valib see automaatselt kõige sobivama küpsetusrežiimi. Samal ajal saate valida mitte ainult uusima tehnoloogiaga ahju, vaid ka induktsioonpliidiplaadi. Mõnda neist saab juhtida ka äpi kaudu, kuid enamikul on juba potituvastusfunktsioon.

Lisaks ajale hoiab see kokku ka raha. Nutitehnoloogia turg laieneb iga päevaga jõudsalt ja silmad lähevad valikutest uimaseks. Valida saab rohkemate seadmete vahel kui kunagi varem. Aja säästmiseks oleme teie jaoks välja otsinud kõige paremini toimivad ja enim tunnustatud seadmed! Lugege edasi, et saada teavet kõige kasulikumate elu lihtsamaks tegevate nutikodu seadmete kohta.

Nutikad uksekellad

Tänu nendele keerukatele uksekelladele saate diivanilt tõusmata teada, kes uksele koputab.

Igal uksekellal on kaamera ja mikrofon. See saadab video välisuksest uksekellarakendusse, kus iganes te viibite. Mõned seadmed salvestavad lühikese märkuse, kui keegi uksekella helistab. See tähendab, et saate kontrollida, kas keegi on teie uksele koputanud, isegi kui teil on vastamata kõne.

Muutke elu lihtsamaks virtuaalse assistendi funktsioonidega

Amazon tutvustas Alexat maailmale esimest korda aastal 2014. Seda tehnoloogiat on lihtne hallata. See suudab suhelda häälega, mängida muusikat, koostada ülesannete loendeid, seada äratusi, edastada taskuhäälinguid, esitada audioraamatuid ning pakkuda ilma-, liiklus-, spordi- ja muud reaalajas teavet, näiteks uudiseid. Alexa saab juhtida ka mitut nutiseadet, toimides koduse automaatikasüsteemina.

Nutika muruniidukiga jätate niitmisega hüvasti

Automaatsed muruniidukid on ilmselt kõige aega säästvam seade. Sisseehitatud ja programmeeritud robot suudab niidukit õigeaegselt käitada, tänu millele näeb muru alati korrektne välja. Niiduk naaseb ise parkimisasendisse, kui seda on vaja laadida. Seadet saab juhtida ka nutirakendusega.

Nutika tolmuimeja abil kaob vajadus oma kodu ise puhastada

Nutikasse tolmuimejasse investeerimine säästab palju aega. See keerukas tehnoloogia on suurepärane võimalus hoida kodus pidevat puhtust ning jätta hüvasti tolmuse põranda ja puruga. Lisaks on mõnel tolmuimejal ka põrandapesu funktsioon ja isepuhastus.

Valgustage teed automaatse valgustusega

Teine oluline osa nutikodu lahendustest on nutikad lambipirnid. See tähendab, et saate oma kodu valgustust kõikjal juhtida. Kui teil on nutikas assistent, saate selle valgustusega ühendada ja seda hääljuhtida. Lihtsalt paluge Alexal valgus välja lülitada ja võite pimedas voodisse naasmisega hüvasti jätta. Nutikad pirnid võivad aidata ka elektriarveid vähendada, sest te ei pea muretsema, et eemal olles tule põlema jätate. Või kui lähete pikemaks ajaks puhkama, saate tule sisse lülitada, jätmaks mulje, nagu oleks keegi kodus. Nii saate võimalikud murdvargad eemale peletada!

Nutikate lukusüsteemide abil ei pea enam võtmeid otsima

Kas satute sageli paanikasse, sest te ei mäleta, kuhu võtmed jätsite? Nutika lukusüsteemiga seda enam ei juhtu! Need süsteemid lukustavad teie kodu ja avavad selle, kui lukkudele nutitelefoniga lähenete. Lukke saab juhtida kaugjuhtimisega, nii et kellegi tuppa laskmiseks enam kodus olema ei pea. Enamik nutikaid lukusüsteeme on suurepärased ka teie kodu turvalisuse tagamiseks – välisukse avamisel annavad nad teavituse, nii et võite olla kindel, et teie kodu püsib alati turvaline.

Nende nutikate kodumasinatega on iga päev palju mõnusam. Need säästavad teie aega ja raha, et saaksite kogeda elu väikseid naudinguid ning veeta rohkem aega iseenda, pere või sõpradega.