Mehel mure: mida teha, kui naise õde teeb täiesti ilmselgeid lähenemiskatseid?

Näiteks õdede vahelises rivaalitsemises, mis on alguse saanud juba lapsepõlve ajal ja kestab ikka veel. Sulle külge lüües üritab su naise õde sind ja su naist omavahel tülli ajada ning teha oma õele niimoodi haiget.

Võib ka juhtuda, et ta oma elus ei ole praegu kõige parem aeg, võib-olla on ta liiga kaua üksi olnud või just lahku läinud ja elab seda väga üle. Sellisel juhul võib ta endale pähe võtta, et sina oled see ainus normaalne mees maa peal ja tänu sinule ei pea ta enam üksi olema. Sa oled truu ja nii kaua ta õega juba koos olnud, et tead küll, kuidas naisi õnnelikuks teha.

Kas sa nüüd peaksid sellest oma naisele rääkima? Kui sa räägid, siis võid sa muuta õdede vahelise suhte veelgi hullemaks ja teha sellega korvamatut kahju. Ja kes teab, kas kogu see lugu lõpuks sinu vastu ei pöördu, sest su naine ja naise õde võivad mõlemad hakata hoopis sind süüdistama, et üritad neid omavahel tülli ajada. Ja su naine võib hakata sulle etteheiteid tegema ning süüdistama sind tema õega flirtimises. Mida siis teha? Kõige parem on lahendada see probleem kohe naise õega ära.

Ütle talle selgelt, kui ta hakkab sulle jälle lähenemiskatseid tegema, et sulle meeldiks, kui ta lõpetaks oma kahemõttelise käitumise. See peaks teda mõneks ajaks maha rahustama. Ilmselt vajab ta, et ta piirid paika pandaks – ja ongi kõik.

allikas: Kodused Lood