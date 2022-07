Kreet Rosin-Pindmaa kirjutab oma raamatus „Elamise loomulik kergus: häirivate emotsioonide mõju vähendamine ning sisemise rahu ja elurõõmu suurendamine koputusteraapia ja hiina meditsiini abil“, et kõik emotsioonid mõjuvad otseselt ühele konkreetsele organile ning kaudselt mõjutavad need ka meie südant, kuna seal elab meie shen.

Rosin-Pindmaa selgitab, et süda on koduks teadvusele ja tunnetele ning reageerib emotsionaalsele pingele. Kõik kahjustavad emotsioonid, mis on kas liiga tugevad või liiga nõrgad või kestavad liiga pikalt, kahjustavad ka südant: