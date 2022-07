Lõbusad nõuanded! Just nii võid omale rannast kaaslase leida

Üks väike sõbralik nõuanne veel: vali hoolikalt, kuhu sa ennast päevitama sead. Mine sellisesse randa, kus on rannavollet mängivaid mehi, mitte sinna, kus lastega pered liivalosse ehitavad.

Kui sa tahad toidupoes tähelepanu võita, siis palu mõne mehe abi, et kõige ülemiselt riiulilt mahlapakki kätte saada (“Ma tõesti vabandan aga te olete nii pikk ja ilus, äkki te aitaksite mind!?!“). Sama võid sa teha ka rannas: näita välja, et sa ei saa oma selga kreemitada ja oota, kuni mõni härrasmees sulle appi tõttab ning hädast välja aitab.

Kui sul on raadio kaasas, siis pane muusika mängima. Ära muidugi teisi häiri, lihtsalt nii, et ise midagi kuuled ja endal oleks hea olla. Seejärel pikuta rannalinal ja löö parema jalaga takti. Tekita teistel soovi sinuga ühineda ja näita, kui elurõõmus sa oled.

Sest vesi on tervisele kasulik ja tekitab kadedust neis, kellel on suur janu. Ehk mõni rannaliival lebav janune mees märkab sind just nii?