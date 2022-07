PULMAHOOAEG | Kordame üle: mida sa külalisena pulmas kindlasti kandma ei peaks?

Kuigi tänapäeval on selles osas oluliselt vähem reegleid kui kunagi varem, siis kirjutamata reeglid kehtivad ka nüüdisajal.

Kõige olulisem ongi ehk pulmas joonduda sellest, et see on kellegi teise eriline päev ja olla piisavalt suuremeelne, et oma kohaloluga päeva peategelasi rõõmustada. On mõned põhimõtted, millest joondumine sellele kaasa aitab.

-Kõige suurem patt on kanda valget. Jäägu see pruudile, et tema oma erilisel päeval välja paistaks.

-Kui Sa ei ole pruutneitsi, siis katsu hoiduda nende riietuse värvide kandmisest. See ei tohiks olla raske, kuna sageli kannavad pruutneitsid ühevärvilisi kleite.

-Liiga mugav ja lihtne riietus võib jätta ükskõikse mulje. Pea meeles, et see on kellegi elu kõige erilisem päev.

-Kui tseremoonia toimub kirikus, siis peaksid õlad kaetud olema ja üldine riietus olema paigale kohane. Selleks puhuks võib ennast näiteks ilusa salliga katta.

-Pulmad on üldiselt perekeskne sündmus, mistõttu ei peaks dekoltee olema sama avar kui näiteks ööklubis.

Allikas: Cosmopolitan