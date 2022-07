Toitumisnõustaja selgitab: miks meil isutab magusa järele?

„On leitud, et vajadus suhkru järele tuleneb sellest, et veresuhkur pole tasakaalus. Kui see on liiga madal, ihkab keha seda tõstvat ja energiat suurendavat toitu ning suhkur teeb seda üsna kiiresti. Kõige selle tõttu langemegi suhkru küüsi ning sedalaadi sõltuvust võrreldakse isegi herooonisõltuvusega.