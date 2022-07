Kuidas on kõige lihtsam üleliigsetest kilodest vabaneda? Baltikumi suurima kaalulangetus- ja detox-keskuse juht vastab!

Karina sõnul on kahe viimase aasta jooksul detox-keskust külastanud inimeste suurimaks kaebuseks olnud stress. „Stress ja ülekaal on omavahel seotud. Miks me peaks siis fokuseeruma vaid kehakaalule, kui see on tegelikult tagajärg, mitte põhjus,“ ütleb Karina ning lisab, et peamiselt põhjustabki kehakaalu liigset tõusu just stress. Põhjuseid on aga veel. Näiteks harjumused. „Me oleme harjumuste kogum.“