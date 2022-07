Absurdne kokkuhoid? Naine käib duši all iga 10 päeva tagant ning ka menstruatsioon ei mõjuta rutiini

Põhjus, miks TikTokis jagatud videol on juba üle 3 miljoni vaatamise, on aga see, et lisaks ausale ülestunnistusele, et naine ei pese end iga nädal, ei muuda naine oma pesemisrutiini isegi siis, kui tal menstruatsioon on. Selle teadmise üle olid jälgijad hämmingus. „Ühel tüdrukul neljast puudub Ameerika Ühendriikides juurdepääs menstruatsioonitoodetele, kui nad neid vajavad,“ selgitas Aydan üht põhjust, miks ta oma aktsiooni jagas. Ta lisas: „Päevad ei tee meid „räpaseks“. Samuti on oluline märkida, et tupp on isepuhastuv, nii et te ei pea seda puhastama, sest see puhastab end ise.“