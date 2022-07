Lugeja levinud suhtetüübist: mul oleks piinlik kui selline naine oleks minu kõrval

Mul oleks endal piinlik kui mu kõrval oleks naine, kellega midagi rääkida pole- see näitab ju ka mehe kohta nii mõndagi, seega vaimne tase peab olema samal pulgal. Kui sellised kaaslased üksteist leiavad, siis ostetakse voodirõõme, muu seonduv kannatakse hambad ristis ära. Ei kadesta neid ja oma naist ei häbene- alati olnud vormis, sätitud ja suudab igas seltskonnas lävida nii, et on tuldud küsima, et kust selliseid naisi leiab. Enam vist tõesti ei leiagi.“