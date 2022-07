Eesti mees naise veidrusest: kui see tundub lihtne ja tore, siis tegelikult peale esimest kümmet minutit viskab kopa ette

„Hea meelega toon välja selle, et kui naine palub endast pilti teha, siis ma tean, et see võtab mul järgmised kolm tundi. Kuna ta tahab sageli oma Instagrami uuendada, siis palub ta erinevates kohtades mul endast pilte teha. Ja kui see tundub lihtne ja tore tegevus, siis tegelikult peale esimest kümmet minutit viskab kopa ette kui iga pildi kohta öeldakse, et küll on valgus paha, küll on nurk halb ja küll on tema seal ikka eriti kole. Esiteks paneb see mind nõmedana tundma, teiseks raiskab see tohutult aega ja samas see on ka asi, millest ma ei saa keelduda. Seega pean lihtsalt selle „kunsti“ lihtsalt selgeks saama.