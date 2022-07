Ära sunni end jätkama: need on märgid, et suhe peaks lõppema

Põhjus, miks seda teha kohe on lihtne – ära kaota aega! Need on märgid, et teie suhe ei ole enam korras ning aeg on teineteist vabaks lasta.

1. Liiga palju probleeme

Kui sul on tunne, et probleeme aina tekib juurde ja iga probleem tekitab suuri tülisid ja pingeid teie vahel, siis on midagi korrast ära.



2. Su kaaslane on vastutustundetu



Inimesed muutuvad ajaga. Ka teievaheline suhe muutub. Kui su kaaslane aga ei oska ega taha vastutustunnet enese peale võtta ja käitub edasi nagu teismeline, on sul raske temaga ühist tulevikku ehitada.



3. Sulle tundub, et sa oled ainuke, kes tõesti pingutab ja vaeva näeb



Alati oled sina see, kes üritab rääkida ja leida lahendusi teie probleemidele. Sa ei saa aga igavesi nii jätkata. Varem või hiljem pead sa otsustama, mis sulle parem on ja mitte mõtlema alati teistele.

4. Teil ei ole samad eesmärgid



Kuidas sa kujutad oma elu ette kellegi kõrval, kes unistab hoopis teisest tulevikust kui sina? Kui te tüürite kogu aeg mõlemad erinevas suunas, ei ole teie suhtel tulevikku.



5. Te ei ole õnnelikud



Kõige tähtsam kahe inimese suhtes ongi rahulolu või õnn. Seda ei saa kontrollida. Sa kas tunned end oma kaaslasega hästi või ei tunne. Kui su süda on mujal, on parem see suhe lõpetada.



6. Te ei usalda enam teineteist



Usaldus on iga suhte alus. Kui teie vahel on aga alati umbusaldust, siis on parem mitte teineteist piinata.



7. Sa ei tunne end hästi



Hea suhe peaks tooma sinu parima külje välja, kui see aga on vastupidi ja sa tunned end väsinuna, ärritatuna, kurnatuna emotsionaalselt, siis peaksid sa mõtlema, kas sa oled õige inimesega koos.

allikas: Kodused Lood