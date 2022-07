Stress, ärevus ning alkohol, kofeiin ja suhkur. Loe, kuidas toitumisharjumused sinu meeleolu mõjutavad

Üks põhjus, miks toidulaud meie aju nii tugevalt mõjutab, on see, et seedetrakti süsteem ehk soolestik on tegelikult ajuga väga tihedalt seotud. Soolestikus elavad triljonid mikroobid, millel on kehas palju funktsioone, näiteks neurotransmitterite sünteesimine. See saadab ajule keemilisi sõnumeid une, valu, isu, meeleolu ja emotsioonide reguleerimiseks.