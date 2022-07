Sagedasem urineerimine, janu, väsimus, söögiisu tõus – sümptomid, mis viitavad salakavalale haigusele

Pärnu Ristiku BENU apteegi proviisori Margot Lehari sõnul on diabeet üks tuntuim ja enam levinuim ainevahetushaigus maailmas, mille tõttu on väga palju inimesi elu kaotanud või invaliidistunud.

Esimest tüüpi diabeedi puhul on apteekri sõnul esmasteks sümptomiteks sagedasem urineerimine, janu, väsimus, söögiisu tõus ja näljatunne, kuid samal ajal kehakaalu langus ja ähmane nägemine. „Diagnoosimise hilinemise korral võivad tekkida isutus, iiveldus, oksendamine, atsetoonilõhn hingeõhus, üldine nõrkus ja isegi teadvusehäired,“ iseloomustas Lehari ja lisas, et sellised sümptomid on põhjustatud insuliinipuuduse ja kõrgenenud veresuhkru ning kaugelearenenud staadiumis ketokehade ehk rasvade lagunemisel tekkinud ainete mõjul.